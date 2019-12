Een 25-jarige bestuurder heeft zondagnacht een verkeerslicht omver gereden. De beginnende bestuurder had zes keer teveel gedronken toen hij de aanrijding veroorzaakte op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam.

De auto en het verkeerslicht zijn total loss.

Nadat de adrenaline was gezakt bij de bestuurder, bleek toch dat hij gewond was geraakt in het ongeluk. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.