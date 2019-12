Feyenoord wint van PEC na twee totaal verschillende helften (1-0)

Feyenoord heeft zondag met 1-0 van PEC Zwolle gewonnen. In een goede eerste helft maakte Steven Berghuis in de 23e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Feyenoord stijgt door de overwinning naar de zevende plek in de eredivisie.

Na een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden Pim Verbeek, begon Feyenoord goed aan de wedstrijd. Geertruida kwam in de vierde minuut aan de rechterkant goed door. De rechtsback gaf voor op Jørgensen, maar hij schoot naast. Nog een mogelijkheid met Geertruida aan de basis én een afgekeurde goal van Luis Sinisterra verder, was het in De Kuip nog steeds 0-0.

Kans op kans

Dat bleef het ook na een goede steekpass van Steven Berghuis op Sinisterra. Hij schoot de bal op PEC-doelman Michael Zetterer die zijn goal goed klein maakte. Amper een minuut later leek Nicolai Jørgensen niet te kunnen missen voor open doel, maar de Deen schoot de bal van dichtbij over.

Toch kon Feyenoord op voorsprong komen in het eerste half uur. Tyrell Malacia gaf de bal aan Steven Berghuis die naar links was uitgeweken. Berghuis rondde vervolgens mooi af: 1-0. In het restant van de eerste helft kreeg Feyenoord veel kansen om de voorsprong te verdubbelen. Dat lukte de Rotterdammers van Zuid niet, waardoor er met 0-0 gerust werd.

PEC beter in tweede helft

In de tweede helft kantelde de wedstrijd. PEC was scherper en kreeg een aantal uitstekende kansen. Nick Marsman was uiteindelijk de man die ervoor zorgde dat Feyenoord drie punten kon bijschreven.

De derde doelman hield elke bal (soms op miraculeuze wijze) uit zijn doel.

Scoreverloop

23’ 1-0 Steven Berghuis