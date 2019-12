Rijnmondexpert over weghalen plastic afvalbak: 'Het is wel jammer voor de bewustwording'

"Plastic is overal en dat is een probleem", vertelt Rijnmondexpert duurzaamheid Josee van Linschoten. Op Radio Rijnmond vertelt ze over de gevolgen van ons massale gebruik van kunststof én wat we hieraan kunnen veranderen.

"Plastic bestaat zo'n beetje voor eeuwig", start ze haar verhaal. En het is niet alleen slecht voor de aarde: "Het komt in dieren terecht: plastic valt uiteen in nanodeeltjes en die eten dieren weer op. Vissen raken verstrikt in visnetten en ringetjes waar je je six-packs in koopt. Het is vreselijk."

Dat de gevolgen groot zijn is algemeen bekend, maar oplossingen die snel verandering brengen zijn er nog niet. "We recyclen, dat is goed, maar wat we vooral minder moeten doen is plastic kopen of maken."

Met de bakfiets

Als consument kun je daar best wel wat voor doen. "Er zijn wel manieren en plekken waar je dingen kunt kopen die minder in plastic verpakt zitten. Je kunt bijvoorbeeld bulkinkopen doen, zoals bij Pieter Pot. Daar wordt je bestelling met de bakfiets thuisgebracht, volgens mij in heel Rotterdam. En als je pot leeg is, vullen ze hem weer voor je."

Ook de markt is een plek waar je op een meer milieuvriendelijke manier inkopen kunt doen. "Je kunt daar veel meer dingen los kopen. Dan koop je eigenlijk ook in bulk." En nog een voordeel: "Op de markt is je gulden een daalder waard."

Volgens Van Linschoten helpt het ook om goed na te denken over wat je koopt. "Bijvoorbeeld tomaatjes in plastic bakjes: die zitten daar alleen maar in zodat je kunt zien dat ook de onderste tomaatjes niet beschimmeld zijn. Je kunt dat bakje gerust nog een keer gebruiken."

Afvalbak verdwijnt

Hergebruiken van plastic is erg belangrijk. En als je de verpakking dan toch weggooit, recycle het dan. Dit hoeft niet meer met de plastic bak, want het scheiden van afval verandert in Rotterdam. Zo worden de containers waarin plastic kon worden weggegooid in december verwijderd.

Dat is op zich een fijne zaak", vindt Van Linschoten. "We doen aan nascheiding in Rotterdam. Daarmee recyclen we meer plastic, dat is een goede zaak. Het is minder moeite voor consumenten en het neemt minder plek in in je huis. Je hoeft niet een andere bak neer te zetten."

Toch heeft het niet meer scheiden van afval ook een nadeel. "Het is wel jammer voor de bewustwording. Je ziet niet meer hoeveel plastic je verbruikt."

Kaasschaaf

Ook heeft Linschoten nog wat tips voor de bewuste consument. "Koop bijvoorbeeld een blok kaas en een kaasschaaf in plaats van een pak plakjes kaas in plastic. En ook blik kan je gewoon bij het restafval gooien. Dat wordt met grote magneten gescheiden."

Glas gebruiken is nog beter. "Flesjes bier met statiegeld zijn beter dan blikjes, want die worden hergebruikt." Hergebruik is namelijk nog altijd de beste oplossing. "Daarom is het ook belangrijk dat we zo min mogelijk single use plastic gebruiken: neem een tas mee naar de markt, koop in bulk, gebruik geen ballonnen en koop je boodschappen via duurzame alternatieven."