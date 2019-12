Wat zou je doen met zeven miljoen?

"Ik wil een auto! Of nee, doe er maar gelijk twee, ook een voor mijn zwager." In Gorinchem weten ze ze wel wat ze met bijna zeven miljoen euro zouden doen. Zaterdagavond won een inwoner 6,9 miljoen euro door zes getallen te voorspellen.

37-38-41-42-43-45, dat was de winnende cijfercombinatie. "Opvallende hoge nummers", vindt Lottoverkoper Ben Groot. Volgens Groot is de winnaar een Lotto-abonnee, die niet daadwerkelijk de getallen in de winkel heeft doorgegeven. "Misschien weet 'ie nog helemaal niet dat hij gewonnen heeft", bedenkt hij zich. De naam van de speler is wel bij Lotto bekend en 'die zullen hem ook wel begeleiden'. "Een paar miljoen op je rekening erbij, dat is niet zomaar iets."

Al de hele morgen is de prijs het gesprek van de dag in de Gorinchemse winkel. De een vindt het een 'leuke klapper', de ander focust op de kansspelbelasting die nog van het bedrag afgaat. Maar daar heeft Groot wel een antwoord op: "Ondanks de dertig procent belasting blíjft het een leuk bedrag!"



De inwoners van de stad reageren gemengd op de grote geldprijs. "Ik had het zelf wel willen winnen", zegt een voorbijganger. "Maar ja, ik heb geen lot gekocht." Een ander heeft wel loten gekocht, maar heeft geen geluk. "Ik win nooit iets bij de Lotto", verzucht hij. Een andere inwoner weet wijselijk: "Ik heb al heel veel geluk zonder de Lotto hoor!"

Wat zou je doen?

En als er dan opeens wél zeven miljoen aan prijzengeld zou zijn?

"Ik zou mijn huis afbetalen." "Op reis gaan", zegt een ander. "Wat moet je ermee...", zucht een derde. "Wat een ellende." Haar dochter, die naast haar zit, weet het wel: "Een auto kopen!"

Een mannelijke voorbijganger weet meteen wat hij met het geld zou doen: "Ik zou alle miljoenen geven aan de arme mensen op deze wereld."