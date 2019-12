Uitblinker Marsman: 'Ik ben een betere keeper geworden bij Feyenoord'

Nick Marsman in De Kuip. Foto: VK Sportphoto/Yannick Verhoeven

Feyenoord won zondag met moeite met 1-0 van PEC Zwolle. Vooral in de tweede helft hadden de Rotterdammers veel moeite met de Zwollenaren. Het was dan ook doelman Nick Marsman die uitblonk met een aantal uitstekende reddingen. En dát terwijl hij normaal derde keeper is.

"Drie weken geleden zat ik nog minder in mijn vel omdat ik de derde keuze was", zegt hij tegenover Rijnmond. "Dan is het moeilijk om nog de motivatie op te brengen. Natuurlijk probeer je dat op allerlei manieren. Maar je knipt nu één keer met je vingers en je staat erin."

Bonus

Marsman krijgt misschien wel meer speeltijd dan waar hij rekening mee had gehouden. "Ik kwam hier om een stap vooruit te zetten qua niveau; een keepersgroep die je echt beter kan maken. Kenneth Vermeer en Justin Bijlow zijn echt twee goede keepers. Daar wilde ik graag deel uit van maken.

Dat is allemaal uitgekomen, ik hier echt een betere keeper geworden. Ik heb kunnen werken aan dingen die wat minder waren in het verleden. Dat je dit er dan bij krijgt, is misschien wel bonus, ja."

Marsman langer onder de lat

Na afloop van de wedstrijd werd bekend dat Kenneth Vermeer nog een week of 2 à 3 moet herstellen van een hamstringblessure. Door de elleboogblessure van Justin Bijlow zal Nick Marsman dus nog wel even onder de lat blijven staan bij Feyenoord.

