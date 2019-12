Optocht van 40 geldwagens voor collega met ALS

"We moesten iets voor hem doen", vertelt een collega, die -vanwege het soort werk dat hij doet - verder anoniem wil blijven. "Hij was al sinds 2005 in dienst, zit er al heel lang bij. De beste man had graag langer in dienst gebleven, maar dat gaat gewoon niet."

Onlangs kreeg hij te horen dat hij een ernstige vorm van ALS heeft. Hij is dan ook per direct gestopt met werken. "Hij kan nog wel lopen, maar op de geldwagen rijden zit er niet meer in."

Emotioneel

Algauw ontstond het idee om dan de geldwagens maar naar zijn huis te brengen. "Zondag zijn we bij het hoofdkantoor in Rotterdam geweest, en reden we met veertig wagens weg. Dat gaat niet zomaar", weet de collega. Maar voor dit bijzondere doel werd een uitzondering gemaakt.

En dus stonden er opeens veertig geldwagens in Middelharnis, wat de werknemer in kwestie helemaal niet had verwacht. Een groot deel van het bedrijf was aanwezig en zelfs directie had tijd vrijgemaakt om in het weekend om langs te komen. "Hij was heel emotioneel. Hij heeft het niet droog gehouden."