Auto's te water en tientallen botsingen door gladheid

In de hele regio ontstaan maandagochtend ongelukken en komen auto's in de sloot terecht door gladheid. Dit zorgt onder andere voor vertragingen in de ochtendspits. Een verslaggever van Rijnmond kon uit eigen ervaring vertellen hoe bar het was op de weg. Ook hij werd aangereden.

Vooral op de wat meer rustige wegen is het verraderlijk rijden. Rijnmond-verslaggever Maikel Coomans was op pad in de Hoeksche Waard toen iemand van achteren op de auto reed. "Ik zag een mist met blauwe lichtjes. Ik stap net in de auto en voor ik het weet zie ik een blauwe Twingo in mijn spiegel aankomen. En bam!"

Op de A20 ter hoogte van Rotterdam-Crooswijk in de richting van Hoek van Holland zijn vijf auto's op elkaar gereden. Er is een ambulance opgeroepen voor een bestuurder die last heeft van zijn nek, meldt de politie.

Ook uit randgemeenten zoals Vlaardingen en Bergschenhoek komen meldingen van ongelukken door gladheid.

In de Hoeksche Waard en Rotterdam raken voertuigen te water door de gladheid. Er kwamen maandagochtend tientallen meldingen binnen. De gemeente Hoeksche Waard reageert: "Wij hebben gestrooid, maar dit was vrij laat omdat wij de melding van het waterschap pas laat binnenkregen. Wij gaan liever eerder, maar het kon nu pas in de vroege ochtend toen mensen al op weg waren."

'Het is spekglad'

Luisteraar Jan Stolk waarschuwt ook dat het spekglad is buiten. "Ik ben hier aan de Groene Kruisweg in Rhoon en ik heb al voor twee mensen een ambulance gebeld deze ochtend. De mensen vallen met bosjes, het is spekglad. Volgens mij is er niet gestrooid."

Weerman Ed Aldus verklaart op Radio Rijnmond hoe het komt dat het zo glad is: "Het gaat om bevriezing van de natte weggedeelten. Dat komt net nadat er een bui is gevallen."