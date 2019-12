Podcast: 'Bij Feyenoord moet een leider opstaan'

In de wekelijkse podcast van de sportredactie van Rijnmond gaat natuurlijk over de prestaties van de voetbalclubs uit de regio en het ontslag van Alfons Groenendijk bij ADO Den Haag.

"Zo'n kans als die van Jorgensen schiet iedereen er wel in", zegt Sinclair over de magere 1-0 overwinning van Feyenoord tegen PEC Zwolle. "Dit is het verhaal van Feyenoord de laatste jaren. Twee helften met twee gezichten. Je voelt het kantelen."

Sinclair Bischop merkt op dat Feyenoord het lastig vindt om simpel te spelen als het even wat minder gaat. "En Fer en Berghuis, juist spelers van wie je verwacht dat ze het team op sleeptouw nemen, gaan mee in het verval", zegt Dennis van Eersel toe.

Ook de 4-0 uitnederlaag tegen Sparta komt ruimschoots aan bod. "Een ding staat al vast in het seizoen en dat is dat Sparta in Tilburg niet wint, want dat gebeurt al sinds de jaren negentig niet meer", zegt Van Eersel. Wat moet Sparta verbeteren om ruim boven de degradatiestreep te blijven?

Beluister hierboven de volledige podcast met Sjoerd de Vos, Dennis van Eersel en Sinclair Bischop. De presentatie is in handen van Peter van Drunen.