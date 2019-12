Agressieve automobilist knijpt keel van handhaver dicht

Een ruzie tussen een automobilist en een handhaver is in Mijnsheerenland uit de hand gelopen. De automobilist sloeg de handhaver, trapte hem en greep uiteindelijk naar zijn keel. Hij is aangehouden.

De ruzie was afgelopen zaterdagmiddag, maar is maandag pas naar buiten gebracht door de politie. Door een omleiding op de Laan van Westmolen was het erg druk op de weg. En gemeentelijke handhaver en verkeersregelaar waren aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden.

Rond de middag was de handhaver in gesprek met een automobilist waardoor er een rij ontstond. Een andere automobilist wilde de file omzeilen door via de stoep naar zijn nabijgelegen huis te rijden. De handhaver sprak hem daarop aan.

Dat gesprek escaleerde, waarna de bestuurder voor het oog van zijn kinderen de handhaven bij zijn keel greep, hem sloeg en trapte. Daarna liepen de vader met zijn kinderen z'n huis in. Daar werd hij later door de politie aangehouden.

's Avonds werd hij weer naar huis gestuurd. Justitie bekijkt nog of hij vervolgd wordt.