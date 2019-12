BOA's gaan gewapend de natuur in

“En dan ben je vaak alleen, in afgelegen gebieden”, legt Visser uit. “Ik kan me voorstellen dat collega’s die geen of weinig geweldsmiddelen bij hebben zich dan onveilig voelen.”

Met verslaggever Sanne Waldekker gaat de BOA de duinen van Goedereede in. “Hier hebben we te maken gehad met een reeënstroperij. Ook hadden we hier een grote zaak waarbij beschermde vogels werden gevangen.”

In aanloop naar de kerstdagen, ziet Visser ook dat er meer activiteit is in zijn gebied. "De prijs gaat natuurlijk omhoog rond die datum, dus dat is wel vaak een tijd dat er meer wild gestroopt wordt. Dus ik ben extra alert en kijk bijvoorbeeld goed of er strikken of vallen hangen."

Enquête

De groene BOA's zijn veel in het nieuws de laatste tijd. De helft van de buitengewoon opsporingsambtenaren voelt zich tijdens het werk onveilig. Dat bleek uit een enquête van onder meer Natuurmonumenten. Ze zijn met te weinig en vinden dat ze onvoldoende ondersteuning krijgen.

Natuurmonumenten heeft de minister gevraagd om 4 miljoen euro om de groene BOA’s de juiste uitrusting en opleiding te geven om zo veilig hun werk te kunnen doen. "We vragen het ministerie van Justitie ons te helpen, want het water staat ons aan onze lippen."

Visser moest zijn wapen één keer trekken en richten. “Een stroper, die op heterdaad werd betrapt, wilde zijn geweer niet laten vallen. Het was donker en toch spannend wat er zou gebeuren. Maar gelukkig liep het goed af en heeft hij zijn wapen laten vallen."

Tijdens het rondje met onze verslaggever wordt een dode haas aangetroffen. Visser kijkt of het dier geschoten is. "We kijken altijd even: hoe is hij nou aan zijn eind gekomen? Maar deze heeft duidelijk een natuurlijke dood gehad", constateert Visser. "Ik stel voor dat we hem een beetje uit het zicht leggen. En dan geven we hem, zoals wij dat zeggen, weer terug aan de natuur."