ARCHIEF RIJNMOND 3 nov 2019 - Dilemma’s

En dat begon met een Amerikaan van wie ik via een veilingsite iets wilde kopen.

Ik koop geregeld platen op internet, mede voor gebruik in Archief Rijnmond en Het Opkamertje, op Radio Rijnmond, en als een plaat uit het buitenland moet komen, betaal ik vaak met PayPal. Dat is een handige manier. Ik heb me daar ooit aangemeld met alle gegevens van een credit card. Daarna hoef je voor een betaling alleen maar het bedrag en het mailadres van de begunstigde in te vullen, op verzenden te klikken en je bent klaar. PayPal rekent daarvoor een bescheiden percentage.

Maar de Amerikaan van wie ik een box met plaatjes van de Wereldomroep wilde kopen, werkt niet met PayPal.

Dat weigert hij.

Waarom?

Omdat de puissant rijke baas van PayPal een aanhanger is van Donald Trump en grote bedragen doneert aan de campagne van Trump.

Ik wist dat helemaal niet. Maar ik kan helemaal meevoelen met het argument van die Amerikaanse verkoper dat ie niet - via het gebruik van PayPal – wil meewerken aan een extreem-rechtse koers van Amerika.

Prima.

Ik zoek wel een andere manier om te betalen.

Maar: wil ik zelf voor andere betalingen dat PayPal dan nog wel blijven gebruiken?

Want zijn argument geldt net zo goed voor mij.

En als ik even verder denk, geldt zoiets ook voor mijn omgang met andere internetbedrijven.

De macht van Google en Facebook is me eerlijk gezegd ook een doorn in het oog.

Bedrijven die allerlei informatie over jou verzamelen en die informatie te gelde maken. Ja, en die intussen idiote maatstaven aan de dag leggen. Politici mogen op Facebook leugens verkopen zonder dat hen een strobreed in de weg wordt gelegd, maar een blote vrouwenborst wordt namens Facebook-baas Mark Zuckerberg meteen verwijderd. Alsof dat een acute bedreiging voor de zeden en de geestelijke volksgezondheid zou zijn.

En dan heb ik het nog niet over het aandachtslek dat Facebook kan vormen. Voor je het weet heb je weer een uur van je leven vergooid aan schattige kattenfilmpjes, foto’s van andermans eten en zinloze discussies van mensen bij wie slecht-geïnformeerdheid en onverdraagzaamheid om voorrang strijden.

Maar de pest is natuurlijk dat al die digitale mogelijkheden tegelijk zo fijn zijn. Betalen met PayPal is enorm makkelijk, Google is een fijne zoekmachine en persoonlijk heb ik veel aan Facebook te danken.

Ik plaats bijna dagelijks foto’s en verhalen op Facebook. Die zijn jaren geleden alweer opgemerkt door lui van een uitgeverij. Dat heeft twee jaar geleden geleid tot een boekje met vooral persoonlijke verhalen. En komende dinsdag presenteer ik een tweede boek waarin het vooral gaat over belevenissen in het verlengde van mijn radiowerk.

Zonder Facebook zou dat allemaal minder naar buiten zijn gekomen. En zou ik een minder groot publiek hebben. Want zo’n uitgeverij – ook al is ie dan nauwelijks commercieel – denkt natuurlijk ook: o, die Vonk heeft 4,5 duizend vrienden en volgers op Facebook. Dat is een publiek. Dat is een potentieel koperspubliek.

Ergens afgelopen weken ben ik even bezocht door de gedachte: als dat tweede boekie er is, kap ik met dat hele Facebook.

Maar ik weet ook dat ik dat niet doe.

Daarvoor is het te waardevol. En te leuk.

Want ik lijd aan mededeelzaamheid en daar is dat sociale medium – naast de radio - een ideaal platform voor.

Kortom: ze hebben me bij mijn ballen.

Of ik heb mezelf bij mijn ballen.

Dat verschil vind ik zelfs al moeilijk te zien.

Ik kijk naar beneden en zie een hand.

Is dat mijn eigen hand of die van Mark Zuckerberg?

In hoeverre héb ik eigenlijk een eigen hand?

Allemaal gedachten waarbij iemand in mijn hoofd fluistert: dat zijn mooie overwegingen voor de radio.

En voor Facebook.

SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

2. Lokkende gitaren – De Agja’s

PROBLEMATISCHE LIEFDE

3. Als ze slaapt – John Swint

4. Jij brak mijn hart – Goslink

5. Girl – Ger Smit

NOVEMBER

6. Calender song November – Het Groot Niet Te Vermijden

7. November – Carmenkata

8. Almanak – Mike Boddé

9. Omdat ik zoveel van je hou – Mike Boddé & Ronald Snijders

TOON TELLEGEN

10. Als de mier weg is – Toon Tellegen & Het Wisselend Toonkwintet

11. De brief van de krekel - Toon Tellegen & Het Wisselend Toonkwintet

12. Een onzeker slokje - Toon Tellegen & Het Wisselend Toonkwintet

AANKONDIGINGEN

13. Americanas – Metropole Orchestra Big Band