ARCHIEF RIJNMOND 17 nov 2019 - Buurman

Het verhaal gaat aldus.

Een vriend van mij woont in een vriendelijk huisje met zijn gezin.

Hij is beeldend kunstenaar en verderop in de straat huurt hij een ruimte die hij als atelier gebruikt.

Maar nu hoorde hij alweer even geleden dat de tandarts die in een ruimte pal naast zijn pandje praktijk houdt, weggaat.

Een uitgelezen kans om die ruimte over te nemen, bij zijn huis te trekken en dáár zijn atelier in te vestigen.

Hij had al uitgerekend dat dat aan extra hypotheek niet meer zou hoeven kosten dan ie nu aan huur voor die werkruimte verderop betaalt.

Er was alleen één probleem: de buurman aan de andere kant van die praktijkruimte had ook belangstelling.

Maar daar stond weer tegenover dat de vertrekkende tandarts meer sympathie voelde voor mijn vriend dan voor die buurman.

Tot zover had ik het allemaal al eens gehoord.

En toen ik van de week weer eens bij die vriend over de vloer was informeerde ik tussen neus en lippen door: ‘Hoe zit het eigenlijk met die ruimte hiernaast?’

‘Nou,’ reageerde de vriend alsof ik op een pijnlijke plek drukte. ‘Dat is wel ding geworden.’

Die buurman wist van de interesse van mijn vriend en stelde voor om het er een keer samen over te hebben. Hij kwam langs en bij een glaasje wijn zei hij zoiets van: ‘Het huis naast je komt maar één keer te koop, dus dit is voor ons allebei een uitgelezen kans. Maar laten we niet tegen elkaar gaan opbieden en de prijs nodeloos opstuwen.’

Nee, nee, dat moesten ze natuurlijk niet doen.

En ze dronken nog een glas.

Waarna de buurman, een gepensioneerde bankier op leeftijd, weer terugliep naar zijn kapitale, groen omrande drie verdiepingen tellende villa die hij alleen met zijn vrouw bewoont.

Later hoorde mijn vriend wat die buurman daarna heeft gedaan.

Hij heeft contact opgenomen met de verkopende tandarts en gezegd: wát mijn buurman ook biedt, ik biedt een ton meer.

Tja, de tandarts had dus weliswaar meer sympathie voor mijn vriend, maar zijn gevoelens van sympathie je een ton waard?

De buurman heeft de – niet eens zo grote - praktijkruimte uiteindelijk voor 3,5 ton gekocht.

En met welk doel?

Om daar zijn auto te kunnen neerzetten.

‘Dat geeft wel te denken over zo’n man,’ concludeerde mijn vriend kalm. Waarna we het erover hadden hoe iemand zo in elkaar kan zitten. Dat ie je na een vriendelijk gesprek feitelijk een mes in je rug steekt met al zijn geld. Want geld schijnt de buurman in overvloed te hebben. Mijn vriend meende te weten dat die man nog eens ergens is vertrokken met een gouden handdruk van een paar miljoen.

‘Tja,’ zei ik, ‘dat is altijd het gevaar, hè, dat mensen die zich financieel alles kunnen veroorloven, denken dat ze zich sociaal ook alles kunnen veroorloven. Dat ze geen rekening hoeven houden met anderen.’

Kortom: wat geld met mensen kan doen.

Of is het andersom?

Dat je eerst zo’n houding hebt, zo’n houding van over lijken gaan en als het ware alle zuurstof in een ruimte voor jezelf opeisen, en dat precies die instelling je in staat stelt om veel geld binnen te harken? Ten koste van anderen?

Dat kon het ook weleens zijn.

En daarmee kon die vriend van me op vrij kleine schaal weleens zijn aangelopen tegen iets dat me de kern lijkt van heel veel grotere maatschappelijke problemen. De kern van veel problemen lijkt mij namelijk: onvoldoende rekening houden mét en inleven ín andere mensen.

Als die vriend van me wraakzuchtig was aangelegd, zou ie genadeloos met de buurman kunnen afrekenen in bijvoorbeeld een schilderij. Maar zo zit ie niet in elkaar.

Hij gaat gewoon door met waar hij mee bezig was. Gelukkig zijn met zijn liefdevolle, kleine leventje.

Een levenshouding die met geld niet te koop is.



SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

2. Geld, geld, geld – Bassie en Adriaan

3. Geld maakt gelukkig – The Amazing Stroopwafels

LAURENSPENNING THE AMAZING STROOPWAFELS

4. Stad – Fred Piek

5. Rick rack – Fred Piek & Wim Kerkhof

6. Even voor altijd – Dave von Raven & Arjan Spies

7. Lofrede – Mike Boddé

8. Oude Maasweg – The Amazing Stroopwafels

AANKONDIGINGEN

9. Americanas – Metropole Orchestra Big Band

10. Deelder in Limburg – Machiel Pomp

11. Tumbling Stars – Anna Rune