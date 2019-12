HET OPKAMERTJE 3 November 2019

EIND VAN HET JAAR

1. Swingterklaas – Braat/Van der Krabben/De Wit

2. Have yourself a merry little Christmas – Josh Turner

3. Met stip – Draadstaal

4. Onderweg naar Kerstmis – Wim de Craene

5. Hete kerst – Hans Dorrestijn

6. Falsa baiana – João Gilberto

ONS INDIË

7. Ons hart is bij de jongens – Kees Pruis

8. Breng een aapje voor me mee – Lou Bandy

9. Jongen in Indië – Frank van Schaik, Ans Heidendaal

10. Het sprookje is uit – Marcel Thielemans



11. De oude kat – Jenny Arean