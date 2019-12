Vrijwilligers Drechtse Stromen geven voor paar tientjes energieadvies

"We werken met een infraroodcamera, die registreert waar warmte uit een woning lekt", vertelt Ferry Harms. "En die camera werkt het best als het koud is, in de winter dus."

Ad de Vries, inwoner van Zwijndrecht, heeft Harms gevraagd om langs te komen: "Mijn huis is al behoorlijk goed geïsoleerd, maar voor drie tientjes krijg ik advies hoe dat nog beter kan."

De prijs is zo laag omdat Drechtse Stromen werkt met vrijwilligers. Het is een zogeheten burgercoöperatie, dus onafhankelijk van overheid en bedrijfsleven. "Wij staan aan de kant van de consument", weet Harms.

Hij constateert dat vooral mensen die geld te besteden hebben, zijn stichting weten te vinden. "Terwijl juist mensen met een laag inkomen veel meer baat hebben bij lagere lasten."

Probleem voor mensen met een laag inkomen is dat ze nauwelijks geld hebben voor advies of maatregelen. Harms: Terwijl je soms voor heel weinig geld al grote winst kunt halen."

Gerrit-Jan van der Kolm, projectleider bij Drechtse Stromen, denkt dat gemeenten hierin een rol kunnen spelen: "We vragen al jaren om een beetje subsidie voor dit werk, maar tevergeefs."

Gemeentes moeten de uitstoot van CO2 in 2030 gehalveerd hebben, maar net als in de enquête Energietransitie van Rijnmond en het AD, ziet Van der Kolm nog weinig ambitie.