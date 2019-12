Dit is het decor van het Eurovisie Songfestival 2020!

Hét decor van het Eurovisie Songfestival 2020 in Rotterdam Ahoy

De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft maandag het ontwerp gepresenteerd voor het Eurovisie Songfestival dat volgend jaar in Rotterdam Ahoy wordt gehouden. Het gaat om een ontwerp van de Duitse decorontwerper Florian Wieder. Die liet zich inspireren door het thema 'Open Up' van het festival en het typisch Nederlandse vlakke landschap.

Op de eerste foto's is te zien dat het decor bestaat uit twee delen, een groot podium aan de voorkant in de zaal met daarvoor een kleiner podium. De artiesten kunnen zich via een soort loopbrug van het ene podium naar het andere bewegen.

Florian Wieder: "Het vloerplan van het decor is geïnspireerd op de kanalen en bruggen die land en water in Nederland verbinden. Hiermee willen we de artiesten zo dicht mogelijk bij het publiek brengen.”

Wieder heeft het vlakke Nederland en het water laten meewegen in zijn ontwerp. Ook het minimalistische van Dutch Design komt terug in zijn creatie. "Het decorontwerp laat de verbinding zien tussen de lucht, de zee en het land. De horizon is de link tussen deze elementen en die horizon zal werken als een venster om de wereld van Eurovisie 2020 te openen."

Tekst loopt door onder Tweet

Terugkeer Green Room

Na een jaar van afwezigheid zal deze editie de zogenaamde ‘Green Room’ - waar de artiesten plaatsnemen na het optreden - in de zaal terugkeren. Hier worden de artiesten onder meer geïnterviewd.

Aan het Eurovisie Songfestival 2020 doen 41 landen mee. De halve finales worden gehouden op dinsdag 12 mei en donderdag 14 mei, de finale op zaterdag 16 mei, live vanuit Rotterdam Ahoy. De kaartverkoop start naar verwachting voor de feestdagen.