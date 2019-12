HET OPKAMERTJE 17 Nov 2019

EERSTE UUR

1. Geld – Neerlands Hoop

2. Geld – Citroentje met suiker

3. Money money – Cabaret

4. Bewaar je geld voor slechte dagen – Godfried Bomans

5. Geld! – Ernst, Bobbie en de rest

6. Column Kunst en Geld – Jeroen van Merwijk

7. It’s money that I love – Randy Newman

8. Braziliaanse toestanden – Roland Vonk

9. Sei lá – Jobim & Miúcha

10. Het tuig – Joop Visser

11. Als ik geld zou hebben – Dorus

12. Lucky Lotto – Orkest Tonny Eyk

TWEEDE UUR: POP UIT DE RIJNMOND

1. Very minor blues – The sunday morning jam society

2. Boogie man – Rockaway boulevard

3. Louie, Louie – Zodiac

4. When a man loves a woman –Rotterdam City Soul Revue

5. Alles voor het geld – Noodweer

6. Man in de metro – Hausmagger

7. Rosie’s café – Lizzard

8. You – The Cosmic Carnival

9. Rambleaway – Fred Piek

10. You walked away – Stringcaster

11. Mrs. Lovesick – The Sect