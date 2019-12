Sauna's Bleiswijk en Schiedam schaffen badkledingdagen deels af na overlast

De badkledingdagen in de sauna's van Bleiswijk en Schiedam worden aangepast na meerdere vervelende ervaringen. Bezoekers moeten op badkledingdagen 's avonds hun kleding weer uitdoen en in hun blootje de sauna in. In Bleiswijk geldt de nieuwe regel vanaf maandag na 17:00 uur, in Schiedam vanaf januari.

De sauna's treffen de maatregelen niet voor niks. "Helaas hebben we te maken met een aantal negatieve ervaringen en dat accepteren we niet", laat een woordvoerder weten.

De badkledingdagen zijn ingevoerd om bezoekers over de streep te trekken die niet bloot durven gaan, maar wel genieten van de sauna in badpak of zwembroek. "Helaas trekken de badkledingdagen ook ander publiek, waardoor er situaties ontstaan die wij niet op prijs stellen", zegt de woordvoerder.

Begluren

Elysium wil niet vertellen om welke vervelende situaties het gaat. Volgens bezoekers gaat het om groepen allochtone mannen die vrouwen begluren en voor een onaangename sfeer zorgen. Op badkledingdagen lopen al een tijdje beveiligers rond.

Ook het personeel zou de badkledingdagen niet prettig vinden. "Veel collega's wilden liever niet op zo'n dag ingeroosterd worden", laat een van hen weten.

Op maandag en de laatste donderdag van de maand is het in Elysium Bleiswijk badkledingdag, op dinsdag in Thermen Schiedam. Overdag kun je nog steeds in badkleding rondlopen. 's Avonds moet de kleding uit, anders word je de sauna uitgezet.

Heeft u slechte ervaringen met badkledingdagen bij sauna's in de regio Rijnmond? Mail naar regioverslaggever marion.keete@rijnmond.nl