Kinderboekenschrijver Edward van de Vendel ontvangt Anna Blamanprijs

Burgemeester Aboutaleb overhandigde Van de Vendel de prijs voor zijn kinder- en jeugdboeken. De prijs is een bekroning van 'waardevol auteurschap' voor de regio Rotterdam. De schrijver, die oorspronkelijk uit Leerdam komt, woont al vele jaren in Rotterdam en heeft volgens de organisatie 'exceptioneel veel betekent voor het literaire landschap van Rotterdam'.

Het juryrapport was duidelijk over het werk van Van de Vendel: "Hij werkt met leesbaar plezier en onmiskenbare eigenheid aan boeken die hij zelf als kind ongetwijfeld graag had willen lezen. In Rotterdam is alles voortdurend in beweging en die energie zagen we ook terug in het werk van Edward." Zo'n schrijver gun je iedereen, van jong tot oud. Rotterdam mag er trots op zijn."

De prijs van 10 duizend euro is vernoemd naar de Rotterdamse schrijfster Anna Blaman en wordt sinds 1965 eens per drie jaar toegekend aan een auteur die bijdraagt aan het literaire klimaat in Rotterdam en de regio.

In 2016 won dichter Hans Sleutelaar de prijs.