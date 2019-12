Vrijwilligersinschrijving Songfestival gestart: 'Bedelen om een boekenbon'

De organisatie heeft er maar liefst 650 nodig. Cabaretier en songfestivalliefhebber Richard Groenendijk was de eerste die een profiel aangemaakte en zichzelf heeft ingeschreven. Volgens hem is het zo'n groot evenement niet te bekostigen met betaalde krachten. "Vrijwilligers zijn mensen die heel graag willen, die gaan niet naar hun werk omdat ze moeten. Het zit al in de naam: het is vrijwillig."

Boekenbon

Waar ze Groenendijk kwijt kunnen op het liedjesfestijn in mei volgend jaar? "Al moet ik patat bakken voor de landen die meedoen, dan vind ik het al goed. Maar ik denk dat ik een zichtbare functie zal krijgen, er komen veel evenementen rondom het songfestival in de stad.



En of dat onbezoldigd is? "Vooralsnog wel ja. Misschien moet ik toch eens voor een boekenbon bedelen dan."