Jong Feyenoord keihard onderuit in Zwolle

En dat terwijl de Rotterdammers in de zesde minuut nog op voorsprong waren gekomen via Splinter de Mooij. In het restant van de wedstrijd kwam PEC Zwolle onder meer via een doelpunt van oud-Excelsior spits Mike van Duinen met ruime cijfers langszij.

Door de nederlaag ziet Jong Feyenoord de leeftijdsgenoten van Zwolle passeren in de competitie. Voor vandaag was het gat tussen de twee slechts één punt.

Opstelling Jong Feyenoord

Evora, Huijgen, Van der Lubbe, Johnston, Veenvliet, Bouchataoui, Akdeniz, Zitman, Belarbi, De Mooij en Omgba.