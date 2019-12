Live: FC Rijnmond met Harry van den Ham en Rob Jacobs

Harry van den Ham en Rob Jacobs zijn maandag te gast in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. Van den Ham, de nieuwe technisch manager van FC Dordrecht, bespreekt de toekomstplannen met zijn club.

Rob Jacobs krijgt later deze maand zijn eigen boek, geschreven door Piet Ocks. De oud-trainer van Feyenoord spreekt er over in de talkshow en blikt natuurlijk terug op Feyenoord - PEC Zwolle (1-0) van zondagmiddag.

Presentator Peter van Drunen en Feyenoord-watcher Sinclair Bischop zullen ook nog terugkomen op de 4-0 nederlaag van Sparta bij Willem II. De uitzending van FC Rijnmond is hierboven live te bekijken.