Van den Ham (FC Dordrecht) over samenwerking met Feyenoord: 'Er moeten andere spelers komen'

FC Dordrecht is met Feyenoord in gesprek over de huidige samenwerking. Dat liet de nieuwe technisch manager Harry van den Ham weten in FC Rijnmond. Hij wil ander spelersmateriaal richting de Krommedijk zien komen: ''Je moet denken aan jongens die tegen het eerste elftal aan schuren''.

Op dit moment zijn Feyenoorders bij FC Dordrecht actief die anders waarschijnlijk in het beloftenelftal hadden gespeeld, zoals doelman Ramón ten Hove. ''Dordrecht biedt een podium dat Feyenoord niet heeft'', vertelt Van der Ham. ''We zijn in gesprek over de samenwerking, het ligt er echt aan wat voor spelers naar Dordrecht komen. Dan moet je aan spelers denken die tegen het eerste elftal aan schuren. Daar moeten we afspraken over maken.''