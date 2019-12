Zo innoveren studenten de zorg

"Ik denk dat er veel medewerkers in het Erasmus MC zijn met goede ideeën over hoe ze verbeteringen tot stand willen brengen.", begint Onno Helder, coördinator Create4Care zijn verhaal. Ook patiënten of familieleden van patiënten mogen ideeën of verbeteringen aandragen, zodat de patiëntenzorg beter wordt.

Een simpele hendel

Denise Spoon is verpleegkundige in het Erasmus MC. "Er is veel kracht nodig om medicijnen in een speciale filternaald. Als je dit meermaals per dag moet doen, is dit gewoon niet praktisch."

Daarom bedacht Spoon een plan. Een simpele hendel bleek de oplossing. "Dit maakt mijn dagelijks werk echt makkelijker en minder frustrerend."

Sophia van der Ende is student Industrieel Product Ontwerpen. Zij werkt met veel plezier aan alle innovaties. "Het is zo leuk dat je de producten uiteindelijk echt op de afdelingen ziet en dat je dus echt een bijdrage hebt geleverd."

Inmiddels zijn er meer dan twintig producten ontwikkeld, waarvan er al zeven in gebruik zijn genomen in het ziekenhuis. Een voorbeeld is de 'dopwipper'. Deze moet helpen bij het afhalen van de aluminium binnendop bij geneesmiddelen verpakkingen.

"Nu wordt een pen of een schaar gepakt. Of de nagels gebruikt. Dit doet pijn en het is niet hygiënisch. De dopwipper is echt een uitkomst", vertelt Helder.