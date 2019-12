Ook Den Haag laat huizenkopers Brielle in de kou staan

"Helaas komt nieuwe wetgeving voor de huizenkopers in Brielle te laat." Met deze boodschap besluit minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken maandag zijn uitgebreide brief aan PvdA-Kamerlid Henk Nijboer.

Nijboer had vragen gesteld aan de minister over de strop voor zes Brielse kopers. Hun nieuwbouwwoningen werden onbewoonbaar verklaard, omdat ze op 36 punten onveilig zijn verklaard.

De eigenaren van de kavels aan de Burgemeester H. van Sleenstraat zijn ten einde raad. Hun huis is niet afgebouwd én afgekeurd door de brandweer en de gemeente, de aannemer is failliet en de verzekeraar dekt de schade niet. Al maanden zitten ze met dubbele lasten. En als ze toch hun nieuwe huis willen betrekken, dan moeten ze nog zeker 150 duizend euro investeren en een nieuwe aannemer zoeken.

Veel pech

Minister Knops erkent in zijn antwoorden aan Nijboer van de PvdA dat de huiseigenaren veel pech hebben. Ze hebben niet alleen een aannemer die zijn werk niet goed heeft afgeleverd. Daarnaast is gebleken dat toen ze een beroep deden op de garantie- en waarborgregeling om de schade vergoed te krijgen de waarborgverzekeraar "niet-gebruikelijke voorwaarden hanteert op grond waarvan hij niet uitkeert."

De gedupeerden kunnen nu niets meer, behalve een claim neerleggen bij de curator die het faillissement van de aannemer afhandelt, net als andere schuldeisers. "In een dergelijke situatie is niet zeker dat alle geclaimde kosten zullen worden verhaald", aldus Knops.

De bezitters van de zeven 'nieuwbouwkrotten' zijn in een positie beland die door de wet niet is afgedekt. Daarom is er nieuwe wetgeving in aantocht waarmee aannemers verplicht worden meer informatie te verstrekken over de risico's die huizenkopers kunnen lopen. De tijd zal leren of die informatieplicht werkelijk soelaas biedt in alle gevallen.

Minister betreurt het

Voor de Briellenaren komen de nieuwe regels echter te laat, zo lijkt het. De wet treedt op zijn vroegst op 1 januari 2021 in werking. Extra waarborgen vindt Kops verder niet nodig. "Hoewel ik betreur wat er in Brielle allemaal mis is gegaan en de gevolgen zeer ernstig zijn, acht ik het oprichten van een nationaal bouwgarantiefonds met verplichte verzekering niet nodig."

En daarmee lijkt de zaak voor de minister afgedaan. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer die zich hard heeft gemaakt voor de Brielse gedupeerden, was maandagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.