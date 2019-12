ABN Amro sluit helft geldautomaten na plofkraken

ABN Amro heeft 470 geldautomaten gesloten als noodmaatregel tegen het hoge aantal plofkraken van de laatste tijd. Dat houdt in dat ongeveer de helft van de automaten is gesloten.

Het gaat om een tijdelijke maatregel. Volgens de bank duurt de sluiting enkele weken tot maanden. De betreffende machines zijn inmiddels allemaal leeggehaald en worden met planken dichtgetimmerd.

Vooral de automaten van ABN Amro lijken de klos te zijn bij plofkraken. Dat lijkt te liggen aan het type geldautomaat dat vooral bij ABN Amro in gebruik is en blijkbaar makkelijker te kraken is. Landelijk gezien is de bank al vijftig keer slachtoffer geweest van een plofkraak.

Eerder werd al bekend dat ABN tientallen geldautomaten in de regio heeft gesloten na plofkraken. Ook kwamen enkele automaten niet terug na plofkraken in Zwijndrecht, Vlaardingen en Spijkenisse.

De afgelopen maanden was het meermaals raak in de regio. Er zijn al zeker vijf plofkraken geweest in Zwijndrecht, Spijkenisse (2), Vlaardingen en Dordrecht. Een aantal plofkraken viel op, omdat ze steeds in de vroege ochtend op donderdag plaatsvonden, rond 04:00 uur. Er zijn zeven aanhoudingen verricht, maar die verdachten werden steeds na een paar dagen vrijgelaten.