'Extraatje' tussen lading meloenen in Ridderkerk

Medewerkers van een fruitoverslagbedrijf in Ridderkerk hebben maandag een partij cocaïne aangetroffen. De drugs zaten verstopt in een container met meloenen.

De container kwam uit Brazilië en was gelost in de Rotterdamse haven. Pas bij openen van de container bij het bedrijf in Ridderkerk kwam men erachter dat er een 'extraatje' in de container zat verstopt.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft het fruitoverslagbedrijf waarschijnlijk niets met de smokkel te maken. Hoeveel coke er precies in de container zat, is nog niet bekend. Justitie liet weten nog volop aan het tellen te zijn.