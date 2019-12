Al ruim helft van benodigde vrijwilligers Songfestival binnen

Op de eerste dag dat mensen zich konden aanmelden als vrijwilliger voor het Eurovisie Songfestival, is al meer dan de helft van de benodigde mensen binnen. De organisatie wilde duizend aanmeldingen hebben en heeft er nu 515 binnen.

Het aantal aanmeldingen blijft overigens ook nog steeds oplopen, vertelt Ingrid Adriaanse, van de Songfestivalorganisatie. "We krijgen ieder uur de tussenstand binnen en het gaat hard."



Ze had overigens ook niet anders verwacht. "We zagen dit al wel aankomen. We hebben veel enthousiaste reacties gehad vanaf het moment dat duidelijk werd dat wij de gaststad werden."

Eerder was er nog wel enige commotie om de eisen die de organisatie stelt aan de vrijwilligers. Zo moet je goed Engels kunnen spreken en bij voorkeur ook de taal van een van de deelnemende landen beheersen. Daarnaast moet je van 1 tot 18 mei volgend jaar fulltime beschikbaar zijn, zelf de reis en het verblijf dokken én Rotterdam en omgeving als je broekzak kennen.

Spontane aanmeldingen

Toen heeft de gemeente al een e-mailadres geopend, waar veel spontane aanmeldingen op binnenkwamen. "Toen vroegen mensen al of we hen op de hoogte wilden houden van inschrijvingen voor vrijwilligers, dus ik kan me goed voorstellen dat zij zich vandaag snel hebben aangemeld."

Uiteindelijk zijn er zo'n 650 vrijwilligers nodig. "Dat aantal gaan we wel redden", gokt Adriaanse. "Maar we houden de inschrijving open tot we op de duizend zitten."

Nu is het niet zo dat er veel keuze blijft. "Mensen kunnen voorkeur voor bepaalde functies aangeven. Als er voldoende aanmeldingen per functie zijn, wordt die gesloten."