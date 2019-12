Emre (18) helpt niet-westerse jongeren met coming-out

'Wonder boven wonder' werd de Dordtenaar toch gekozen door jongerenkrant 7Days. Hoogduijn heeft zich het afgelopen jaar ingezet voor niet-westerse jongeren. "Ik help ze om uit de kast te komen", vertelt hij aan Rijnmond.

"Ik ga met ze in gesprek over hoe ze zich voelen en waar ze terecht kunnen als ze het moeilijk hebben thuis. Ik probeer het proces in goede banen te leiden, zodat het goed gaat."

Genezen

Want dat het niet goed gaat, weet Hoogduijn maar al te goed. "Ik hoor verschrikkelijke verhalen, van jongeren die naar een crisiscentrum moeten of van een jongen die voor een week naar Turkije is gestuurd om daar met een imam te praten. Die moest hem 'genezen'", vertelt hij hoofdschuddend. "In wat voor wereld leven we dan, dat dat soort dingen nog gebeuren."

Bij hem thuis ging het gelukkig een stuk makkelijker. "Mijn moeder zei altijd al dat het helemaal prima was als 'haar jongetje met een ander jongetje' thuis zou komen. Dat gaf me een goed gevoel." Toch duurde het bij Hoogduijn wel even voor hij uit de kast durfde te komen. "Ik heb het heel lang voor me gehouden, omdat het totaal niet in mijn beeld paste dat een Turk homo zou kunnen zijn. Puur omdat ik niemand tegenkwam die dat was."

Aan de niet-westerse jongeren die nu nog worstelen met hun geaardheid, heeft Hoogduijn een boodschap: "Ze moeten weten dat ze niet alleen zijn en dat er nog veel meer mensen zijn zoals zij. Het gevoel van alleen zijn overheerst in zo'n periode, maar er zijn heel veel instanties waar ze terecht kunnen."