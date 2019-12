Wordt squash ooit populair in Nederland? 'Jammer dat het geen Olympische sport is'

Squash, een voor velen onbekende intensieve sport die nog het meest te vergelijken is met tennis. Speelsters Fleur Maas en Sanne Veldkamp van Victoria Rotterdam leggen uit wat hun sport zo mooi maakt. ''Het is jammer dat squash geen Olympische sport is.''

''Als je mensen meeneemt hoor je vaak dat ze zo moe zijn, maar dat is toch mooi. Dat is het doel van sporten.'' Verder vertellen Maas en Veldkamp over squash in combinatie met hun studie, de zoektocht naar sponsors, het trainen en de top van de wereld halen.

Bekijk hierboven de reportage met squash-speelsters Fleur Maas en Sanne Veldkamp van Victoria Rotterdam.