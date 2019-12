'Gay op Flakkee' sluit ontmoetingscafé

"Het is misschien nog te vroeg voor Flakkee", begint Hetty Ouwerkerk, die vanuit de stichting 'Gay op Flakkee' één van de initiatiefnemers was voor het café.

"We begonnen een jaar geleden met veel enthousiasme en hebben in die tijd ook echt mensen kunnen helpen, maar helaas kwamen er vaak dezelfde mensen en bleek er toch te weinig animo. We hebben lang getwijfeld, maar nu toch besloten om voorlopig de laatste avond te organiseren."

Drempel

Het café was bedoeld om homoseksualiteit bespreekbaar te maken. "Ik had ook verwacht dat er meer leeftijdsgenoten zouden komen", zegt Anouk, één van de vrijwilligers die zelf sinds kort uit de kast is gekomen. "Helaas blijkt die drempel toch nog te hoog."

Dat laatste komt bij iedereen wel terug als belangrijkste reden om er voor nu mee te stoppen. "Ik denk dat meer voorlichting nodig is op dit gebied. Plus toenadering tot alle mensen op dit eiland kan zorgen voor meer bewustwording", voegt Roy, een andere vrijwilliger, toe. Ook hij kende weinig tegenslag rond zijn coming out, maar snapt dat dit niet voor iedereen zo is.

'Gay op Flakkee' stopt dan wel met het ontmoetingscafé, ze gaan door met hun andere initiatieven. "We gaan nog actiever zijn op sociale media en gaan meer voorlichtingen geven", besluit Ouwerkerk. "Laten we hopen dat het eiland over vijf of tien jaar wel klaar is voor dit initiatief."