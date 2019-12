Speelgoed stroomt binnen voor goed doel: 'Je wil mijn huis niet zien, je moet met een polsstok naar binnen'

Vierhonderd kinderen in Rotterdam-Hoogvliet die het thuis niet breed hebben, krijgen dit jaar op pakjesavond een cadeau en een zakje met lekkers. De Rotterdamse Sandra van Roon regelt al tien jaar lang een heerlijk avondje voor kinderen wiens ouders daar zelf te weinig geld voor hebben.

Sandra begon daar tien jaar geleden mee, toen ze merkte dat lang niet alle klasgenootjes van haar kleinzoon na pakjesavond iets in de klas konden laten zien. "Eigenlijk is dat heel erg in Nederland."

Ze begon op de school van haar kleinzoon, voor zo'n zestig kinderen. "Dat is nu uitgebreid tot dit jaar vierhonderd kinderen op vier basisscholen. Mijn doel is om alle elf basisscholen in Hoogvliet te voorzien van een cadeautje."

Oproepjes op Facebook

Om dat allemaal te regelen, heeft Sandra flink wat tijd en energie nodig. "Ik begin in augustus, dag en nacht ben je ermee bezig." Ze deed het jaren met tweedehands speelgoed, met oproepjes op honderd Facebookgroepen. "Dat werd massaal gedeeld en bij me gebracht. Bij Albert Heijn werken ze mee, daar staat een container en daar kunnen mensen speelgoed doneren."

Dit jaar heeft Sandra voor het eerst nieuwe cadeautjes, in de verpakking weten te regelen. Soms krijgt ze spullen die ze weer kan ruilen voor kleinere cadeaus. Zo ruilde ze een Playstation 3 voor zeventig chocoladeletters.

Polsstok

Om nog meer en beter werk te kunnen doen, wil Sandra met de gemeente om tafel zitten om een stichting te worden. "Dan gaan denk ik deuren open. Nu doneren bedrijven niet omdat ik niet iets ben", zegt Sandra.

Inmiddels is het al wel zo groot dat Sandra het alleen niet meer aankan. Er sturen zelfs mensen uit Friesland speelgoed op. "Het is veel werk, maar dankbaar werk."

Sandra heeft geen opslagloods voor al die spullen die al maanden haar kant op komen. "Je wil mijn huis niet zien. Je moet met een polsstok naar binnen."