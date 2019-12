Nieuwe locomotiefwerkplaats sorteert vast voor op de toekomst

Op het uiterste puntje van de Maasvlakte zit een gloednieuwe locomotiefwerkplaats. Een logische plek, want het is het begin en eindpunt van de oost-westspoorverbinding binnen Europa. "Als ze aankomen, hebben ze altijd even tijd voor onderhoud. Daar maken wij gebruik van," vertelt directeur Olaf Kuijper.

Het railvervoer neemt de komende jaren alleen maar toe, verwacht de directeur. Zeker gezien de stikstofproblemen en de roep om vrachtverkeer steeds meer te weren van de weg. "En om een locomotief te kunnen laten rijden, moet je hem goed onderhouden. Wij kunnen dat: met zes werksporen, acht parkeersporen."

Groen karretje

Met een verschuifbare brug worden hier binnenkomende locomotieven op het juiste spoor gezet. Een klein groen elektrisch karretje rangeert ze vervolgens naar hun onderhoudsplek. Is de klus geklaard, dan worden ze via een wissel in het hoofdspoor weer verbonden met het spoornetwerk.

De Rotterdamse haven had met Shunter in de Waalhaven al een locomotiefwerkplaats. Maar wat LWR uniek voor Nederland maakt, zijn de testsporen met bovenleiding waarop alle in Europa voorkomende netspanningen van spoortrajecten kunnen worden gezet en getest.

Wasstraat

Negen locomotieven per week verwerken de dertien medewerkers momenteel, maar ze rekenen op meer in de toekomst. Ze reinigen de locomotieven eerst in een wasstraat of werken de treinwielen bij in een geautomatiseerde kuilwielenbank. In de grote loods verrichten ze het onderhoud op en onder de locomotief.

"In nog geen jaar tijd hebben we het gebouw gerealiseerd," zegt de directeur trots. Speciaal voor de opening is een van de meest populaire locomotieven, de Vectron, bestikkerd in de LWR-kleuren. Hij staat na een week nog te pronken in de werkplaats, inclusief de logo's van de moederbedrijven Siemens en MRCE. "Een uniek exemplaar," glimt Kuijper.