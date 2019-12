Passagierslijsten Holland Amerika Lijn online

Charlie Chaplin reisde in maart 1915 met de Nieuw Amsterdam van de Holland Amerika Lijn vanuit Rotterdam naar New York. Zijn naam staat in de passagiersstaten van de HAL. Dat zijn handgeschreven lijsten.

Vanaf dinsdag is een deel van de passagierslijsten online te doorzoeken via de websites van het Stadsarchief Rotterdam en WieWasWie. Het gaat om de informatie over de periode 1900-1920.

Alle passagiersstaten van de van oorsprong Rotterdamse rederij zijn te vinden bij het Stadsarchief Rotterdam. Ze waren al gescand, maar nog niet beschreven. Daardoor waren ze niet digitaal te doorzoeken. Maar nu dus wel. In samenwerking met WieWasWie worden de namen ingevoerd van alle passagiers die van 1873 tot ver in de 20e eeuw met de Holland Amerika Lijn voeren.

De Rotterdamse Petra Sjouken is één van de vrijwilligers die daarmee bezig is. WieWasWie is een project van het CBG|Centrum voor Familiegeschiedenis dat hiervoor het crowdsourcing-platform Vele Handen gebruikt. Daarmee kunnen vrijwilligers thuis achter de computer helpen met invoeren.

"Ik had al eens iets via Vele Handen gedaan en toen ik hoorde van dit project ging mijn Rotterdamse hart open", vertelt Sjouken. "Rotterdamser dan dit kan niet." Petra Sjouken is één van de 1200 vrijwilligers die meedoen. Zo’n 40 procent van hen is er dagelijks mee bezig.

Elke dag 'werk'

"Als het slecht weer is, ben ik er soms uren mee bezig. Maar soms heb ik zo’n bui dat het absoluut niet gaat en dan stop ik ermee", zegt Sjouken. Ze probeert er wel elke dag aan te werken. Het is een kwestie van inloggen op de website van Vele Handen: "Dan kies ik het project van de Holland Amerika Lijn en dan krijg ik een scan te zien."

Het gaat om scans van pagina’s uit de passagiersstaten van de schepen. Op die lijsten staat naast de namen van de passagiers ook informatie over in welke klasse ze reisden, waar ze geboekt hebben en hoeveel ze voor de reis hebben betaald. Die informatie wordt door de vrijwilligers ingevoerd.

Controle

Het is niet altijd even makkelijk om het handschrift te ontcijferen. Elke scan wordt daarom door twee vrijwilligers ingevoerd. Als ze allebei hetzelfde gelezen hebben, dan wordt de scan goedgekeurd. Als er verschillen zitten in de informatie, dan gaat de scan door naar een controleur. Sjouken is inmiddels zo ervaren dat zij ook als controleur aan de slag is gegaan.

In totaal gaat het om duizenden scans. Voor het project is vier jaar uitgetrokken. Rob den Braasem is projectleider van WieWasWie: "We doen het chronologisch, het eerste deel is nu af. We werken nu aan de periode tot 1930 en zo gaan we door." Het duurt dus nog even voor de naoorlogse periode online in te zien zal zijn.

Onderzoek

De passagiersstaten van de Holland Amerika Lijn worden bij het Stadsarchief veel geraadpleegd. Bijvoorbeeld door mensen die onderzoek doen naar hun stamboom. Maar ook voor migratieonderzoek zijn de passagierslijsten belangrijk. Van 1880 tot 1920 vertrokken één miljoen Oost-Europeanen via Rotterdam naar Amerika.