Capelle aan den IJssel stopt met WhatsApp

"Na de zomervakantie zijn we gestart met WhatsApp. Dat loopt prima en Capellenaren weten ons goed te vinden via deze dienst", liet burgemeester Oskam weten.

"We gebruiken WhatsApp nu in een bepaald systeem waardoor het goed werkt voor ons. Ze willen dat we voortaan gaan betalen, dat begrijpen we ook, maar de huidige zakelijke WhatsApp is niet geschikt voor ons", zegt een woordvoerder tegen Rijnmond.

Goed nieuws

Veel gemeenten stoppen met het gebruik van de berichtendienst. Het goede nieuws voor Capelle en andere gemeenten is dat WhatsApp vanaf het voorjaar met een aangepaste zakelijke variant voor overheden komt. “We wachten even af hoe deze versie er precies uitziet en wat de kosten zijn, maar als deze de kwaliteit van onze dienstverlening kan garanderen dan gaan we de service waarschijnlijk weer gebruiken.”

De gemeente Capelle aan den IJssel blijft verder online en via sociale media goed bereikbaar.