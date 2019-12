Geen testcentrum voor supersonische 'reiscapsule' in Rotterdam

Rotterdam was lange tijd in de race om als testcentrum te fungeren voor de zogenaamde 'hyperloop', een capsule waarmee je binnen enkele jaren met zeker 700 kilometer per uur over land kunt zoeven. Dinsdag werd bekend dat Rotterdam is afgevallen en alleen Groningen en Zeeland nog in de running zijn voor het European Hyperloop Center (EHC).

Het bedrijf Hardt Hyperloop in Delft heeft in oktober miljoenen euro's gekregen om de testfaciliteiten van het futuristische project uit te breiden. Daarvoor zijn ze nog steeds op zoek naar een geschikte testlocatie.

Waarom Rotterdam is afgevallen kan het bedrijf bij navraag niet zeggen. Een onafhankelijke commissie die over de locatie gaat, hult zich in stilzwijgen.

De hyperloop is een capsule die wordt verplaatst in een bijna vacuümbuis, zwevend boven een magnetische baan. Voor de ouderen onder ons herinnert de hyperloop aan de buizenpost van vroeger.

De hyperloopcapsule moet dankzij de lage druk, waardoor er bijna geen luchtweerstand is, snelheden van 700 tot 1000 kilometer per uur kunnen halen. Dat zou betekenen dat we in de toekomst in vijftig minuten van Amsterdam naar Frankfurt kunnen reizen. En zonder CO2-uitstoot, want de techniek is bijzonder schoon. Nu doe je vier uur over dat traject.