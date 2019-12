Steven Berghuis ontbreekt bij training Feyenoord

Naast Berghuis ontbraken ook Kenneth Vermeer, Ridgeciano Haps, Edgar Ié en Justin Bijlow tijdens de training van Feyenoord. Sven van Beek, die dit seizoen nog niet in actie kwam voor Feyenoord, en Rick Karsdorp trainden wel gewoon mee.

Zondag gaat Feyenoord in de competitie op bezoek bij Vitesse. De Arnhemmers moeten op zoek naar een nieuwe trainer nadat Leonid Slutsky opstapte. Eerder dit seizoen stapte Jaap Stam al op bij Feyenoord.

Het verschil tussen beide ploegen is één punt in het voordeel van Feyenoord. De laatste Rotterdamse zege in Arnhem dateert van 23 april 2017. Toen won Feyenoord in het Gelredome met 2-0 door twee doelpunten van Nicolai Jørgensen.