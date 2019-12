FNV verliest rechtszaak tegen onlinesupermarkt Picnic

Onlinesupermarkt Picnic hoeft niet alle werknemers te betalen volgens de supermarkt-cao. Dat heeft de rechtbank bepaald. Vakbond FNV had een zaak aangespannen.

Picnic bestaat uit verschillende bedrijven. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld de distributiecentra, waaronder een in de Rotterdamse Spaanse Polder, ondergebracht in een ander bedrijf dan de bezorgers en het kantoorpersoneel. Daarom vond Picnic dat niet alle werknemers onder dezelfde cao horen te vallen.

FNV wilde dat Picnic alle werknemers in alle BV's onder Picnic als supermarktpersoneel zou moeten zien, omdat ze allemaal werken aan de exploitatie van een onlinesupermarkt. Picnic zegt dat de supermarkt-cao geldt voor mensen die in winkels werken. Die heeft Picnic niet. Medewerkers die het assortiment en de prijzen voor de onlinesupermarkt bepalen, vallen wel onder die cao. De rechter zegt dat FNV de supermarkt-cao te ruim opvat.

FNV is 'zwaar teleurgesteld' over de beslissing van de rechter. "We sluiten cao’s onder meer af om werknemers binnen één branche voor hetzelfde werk gelijk te belonen. Daarmee voorkom je concurrentie op arbeidsvoorwaarden", zegt FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha.

FNV zegt dat Picnic bewust de supermarkt-cao omzeilt om medewerkers minder hoeven te betalen. Picnic zegt dat medewerkers in de distributiecentra juist een loon krijgen dat vergelijkbaar is met dat van concurrenten als Albert Heijn.

FNV bekijkt nog of het beroep aantekent tegen de beslissing.