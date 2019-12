Ontmaskering undercoveragenten inzet van rechtszaak

De veroordeelde drugshandelaar Dennis van den Berg staat dinsdag opnieuw voor de rechter in Rotterdam. Deze keer omdat hij foto's van undercoveragenten op Twitter zou hebben gezet. De zaak doet denken aan de tv-serie Undercover, die op Netflix te zien is.

In Undercover infiltreren twee agenten, gespeeld door Tom Waes en Anna Drijver, in een xtc-bende. Ze huren een huisje op de camping waar ook drughandelaar Ferry Bouman (Frank Lammers) en zijn vrouw hun vrije tijd doorbrengen. Door vriendschap te sluiten, hopen de agenten informatie te vergaren om de 'pillenboer' in de gevangenis te krijgen. Dat lukt.

Zoenend op de bank

In eenzelfde soort scenario zijn ook Dennis van den Berg (49) en zijn partner Angelique (51) verzeild geraakt. Op Curaçao ontmoeten ze in de zomer van 2014 'Ronnie' en 'Daphne'. Het klikt zo goed dat de koppels elkaar ook na de vakantie op de Antillen blijven zien.

Volgens Angelique zitten 'Ronnie' en 'Daphne' zoenend bij haar thuis op de bank en is het 'Daphne' die haar helpt om de rommel op te ruimen als de politie haar huis heeft doorzocht. Datzelfde huis blijkt ook te zijn voorzien van afluisterapparatuur. Zelfs in de slaapkamerlamp blijkt een microfoontje verstopt.

Wat Dennis en Angelique lange tijd niet weten is dat van elke ontmoeting met 'Ronnie' en 'Daphne' uitvoerig verslag wordt gedaan aan een onderzoeksteam van de politie. Want in werkelijkheid zijn de vakantievrienden van Curaçao undercoveragenten, die uit zijn op informatie over de cocaïnehandel van Van den Berg en mogelijk ook over de Berkelse vergismoord, die het leven kostte aan de volstrekt onschuldige Rob Zweekhorst.



"Ik ben het zat"

In juni 2017 neemt Dennis van den Berg wraak op de politie. "Even voorstellen, Ronnie en Daphne (niet hun echte namen -red.), de undercoveragenten in mijn zaak", schrijft hij bij een foto van de twee agenten op Twitter. "Binnenkort veel meer foto's, want ik ben het zat".

Later schrijft hij: "Meer dan 1100 mensen hebben naar deze foto gekeken, straks met andere foto's worden de undercovers bekend in heel Nederland." Door de tweets van Van den Berg zijn 'Ronnie' en 'Daphne' ontmaskerd.

De foto's van de undercoveragenten zijn niet meer op het Twitteraccount van Van den Berg te vinden. Wel is er nog een foto te zien van een vermoedelijke snitch uit zijn milieu: Mustafa B., die informatie over hem zou hebben doorgespeeld aan de politie.

Van den Berg kwalificeert hem als een rat. Bij een foto van zo'n knaagdier schrijft hij: "Mustafa met zijn tipgeld van de TCI" (het Team Criminele Inlichtingen van de politie - red.)

Dennis van den Berg, die altijd met zijn volledige naam in de media wil, is inmiddels tot tien jaar cel veroordeeld voor drugshandel in de zaak rondom douanier Gerrit G., die ervoor zorgde dat containers met cocaïne ongemoeid de Rotterdamse haven konden binnenkomen.

Hij staat dinsdag samen met zijn vriendin Angelique terecht. Zij werd eerder veroordeeld voor witwassen van drugsgeld en afpersing van haar vader.



Over de Berkelse vergismoord en de verwevenheid daarvan met corruptie en drugshandel is een boek geschreven: De Schiedamse Cocaïnemaffia. Dat boek zal worden verfilmd.

Ook de tv-serie Undercover krijgt een vervolg. In de tweede reeks, die in het voorjaar van 2020 wordt verwacht, infiltreren Waes en Drijver in de wereld van de wapenhandelaren.