Kees van Wonderen weg bij Oranje: 'Ik heb grotere ambities'

Kees van Wonderen is niet langer assistent-bondscoach van het Nederlands elftal. De voormalig Feyenoorder is tot de conclusie gekomen dat zijn werkzaamheden bij Oranje niet overeenkomen met zijn ambitie.

Vijfvoudig international Van Wonderen trad in 2015 bij de KNVB in dienst. Met Oranje onder 17 won hij in 2018 de Europese titel. In datzelfde jaar vroeg Ronald Koeman hem om toe te treden tot de nieuwe technische staf van het Nederlands elftal. Onlangs plaatste Oranje zich voor het eindtoernooi van 2020, maar dat maakt Van Wonderen dus niet meer mee.

In reactie aan RTV Rijnmond laat Van Wonderen weten dat hij niet meer blij was met zijn rol als assistent. ''Ik merkte dat ik grotere ambities had en daardoor zat ik bij Oranje niet meer lekker in mijn vel. Een EK is heel bijzonder. De impact zal nog groter zijn dan de EK's die ik heb meegemaakt met jeugdelftallen. Maar aangezien ik niet blij was met mijn rol kies ik ervoor om nu te stoppen'', zegt de oefenmeester.

Van Wonderen laat weten dat hij in goed overleg uit elkaar is gegaan met de rest van de technische staf van Oranje. ''Ronald Koeman was wel tevreden over mijn functioneren. Dat liet hij weten tijdens een evaluatiegesprek vorige week. Ik heb toen aangegeven dat ik minder blij was met mijn rol'', zegt hij tegen RTV Rijnmond.

Met Feyenoord behaalde Van Wonderen grote successen als speler. Hij werd kampioen van Nederland en won in 2002 als basisspeler de UEFA-cup.