Onderzoek wapenhandel: mannen uit Capelle en Rotterdam spil in wapenbende

De politie heeft dinsdag acht personen aangehouden in een onderzoek naar wapenhandel. Op verschillende plekken in Nederland werden dinsdagochtend invallen gedaan, waaronder in Capelle aan den IJssel. Een 32-jarige Capellenaar en twee Rotterdammers zijn de hoofdverdachten.

Naast deze drie hoofdverdachten zijn nog twee mensen uit Rotterdam aangehouden.

"In september 2018 is er criminele informatie over de hoofdverdachte uit Capelle aan den IJssel gekomen dat hij zou handelen in vuurwapens", vertelt Petra Willemse van het Openbaar Ministerie. De politie geeft aan dat die een informatiepositie in het criminele circuit heeft.

Eén van de acht verdachten was al veroordeeld voor vuurwapenhandel. Hij is nu aangehouden om die straf uit te zitten. Deze verdachte was op vrije voeten.

Familieleden

Op veertien plekken in Nederland werden invallen gedaan: twaalf woningen en twee bedrijfspanden. "Er zit een aantal familieleden bij. Voor de rest zijn het criminele relaties", meldt het Openbaar Ministerie.

Het gaat om een professionele bende die wapens levert. Die wapens worden gebruikt bij misdaden die in het nieuws verschijnen. "We denken deze bende te hebben opgerold", zegt Willemse van het OM. "Een groothandel voor criminelen." De bende leverde de wapens door heel het land heen.

'Belangrijke slag, niet de eindklap'

De Rotterdamse recherche is trots dat deze bende 'voor een behoorlijk deel' is opgerold. "We verwachten dat het om honderden wapens in het criminele circuit gaat", zegt Arjan de Zwart van de politie.

Er zijn twee handvuurwapens aangetroffen bij de invallen van dinsdag. Eerder zijn (semi-)automatische vuurwapens gevonden. Er zijn ook munitie, geld en auto's in beslag genomen.

"Dit is een belangrijke slag voor ons, maar niet de eindklap", benadrukt De Zwart over het politieonderzoek.