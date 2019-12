Drie Edison-nominaties voor Duncan Laurence

Duncan Laurence is drie keer genomineerd voor een Edison Pop 2020. De Hellevoeter, die vorig jaar met het nummer 'Arcade' het Eurovisiesongfestival won, heeft een nominatie in de categorieën Nieuwkomer, Song en Videoclip op zak.

Ook regiogenoot Davina Michelle is genomineerd voor een Edison in de categorie 'Song'. De vakjury was vol lof over het liedje 'Hoe het danst' dat de Rotterdamse samen met Marco Borsato en Armin van Buuren maakte.

De prestigieuze Edisons gaan naar muziekproducties van bijzondere kwaliteit en worden toegekend door een onafhankelijke vakjury. Er zijn drie genomineerden per categorie. Naast Duncan Laurence is ook rapper Snelle in drie categorieën genomineerd.

Welke van deze gevestigde artiesten en nieuwkomers uiteindelijk met de Edisons naar huis gaan, wordt bekendgemaakt op 10 februari aanstaande tijdens de 60-jarige jubileumeditie ‘Edison Pop 2020’, een besloten evenement in Amsterdam.