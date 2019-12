Boksschool De Haan terug naar hart van Schiedam

Er wordt al hard getraind. De boksring is in aantocht.

Singel 8 in het centrum van Schiedam is de nieuwe vaste stek van De Haan

Hans de Jong is een blije boksschoolhouder in Schiedam

Na maanden van zwerven door Schiedam heeft boksvereniging De Haan weer een nieuw thuishonk. Met het pand aan de Singel 8 komt de wens van de clubleden uit. "We zijn een old-school boksvereniging en dan moet je in het hart van de stad zitten", lacht een blije Hans de Jong, trainer en eigenaar.

In mei van dit jaar bleek de trainingsruimte in het Oude Badhuis aan de Lange Haven gevaarlijk. De fundering was door de tand des tijds aangetast en op last van de gemeente stonden de boksers op straat. "We trainden in de open lucht, in gymzaaltjes, bij bevriende verenigingen. Ik ben blij dat dat nu afgelopen is. De leden waren er ook wel klaar mee", zegt Hans de Jong. "De gemeente wilde ons aanvankelijk naar de rand van de stad verplaatsen maar daar past een 'old-school' boksclub niet. Deze oude balletschool aan de singel is prima."

Contributie

Het nieuwe onderkomen werd maandagavond voor het eerst gebruikt als trainingsruimte. "De boksring komt van het weekend en iedereen wil helpen klussen en verven want er moet nog wel wat gebeuren", vertelt De Jong. "En ja, we gaan meer huur betalen. Dus de contributie zal ook wat omhoog gaan. We kunnen nu wel weer meer leden hebben en meer uren inboeken, dus komt het vast wel goed."

Boksring

Ook bokser Wim van Hoogdalem is tevreden. "Heel blij, we waren gewoon ontheemd, nu hebben we weer een eigen plek en kunnen we die weer 'eigen' maken met onze ouwe zooi, zakken en boksring", lacht hij bezweet met zijn gebitsbeschermer nog in de mond. "Je wilt in de ring staan, man tegen man en doen wat je hebt geleerd. Je mannetje staan, de spanning van het geraakt kunnen worden ook al wil niemand jou beschadigen."