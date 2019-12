Collectie Museum Rotterdam verrijkt met unieke 17de-eeuwse portretten

Museum Rotterdam voegt twee unieke schilderijen van kunstenaar Hendrick Sorgh toe aan zijn collectie. Het gaat om een zelfportret van de schilder en eenĀ pendantportret van zijn vrouw Ariaentge Hollaer. Een waardevolle aanvulling op de collectie, want Sorgh is een van de portrettisten die beeldbepalend is geweest voor de Rotterdamse portretkunst in de zeventiende eeuw.