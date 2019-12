OM eist 3 jaar cel tegen hacker

Tegen hacker Mitchell van der K. (35) is drie jaar celstraf geëist voor computervredebreuk en het verspreiden van privé-afbeeldingen. Hij werd verdacht van het hacken van online accounts van tientallen personen, onder wie oud-hockeyster Fatima Moreira de Melo uit Rotterdam.

De man kon bij de persoonlijke gegevens van zijn slachtoffers en stal op die manier onder meer foto's en video's. Die publiceerde hij vervolgens op internet. De grootschalige computervredebreuk pleegde hij tussen 2011 en 2017. Hij brak in op ruim tweehonderd accounts.

[artikel:189249:Hacker heeft spijt van stelen privéfoto's van vrouwen]

Hij kwam de accounts binnen door te doen alsof hij zijn wachtwoord was vergeten. Via een programma probeerde hij van honderden accounts het wachtwoord te achterhalen. In de helft van de gevallen lukte dat ook.

Volgens de aanklager was K. op het internet 'willens en wetens, veelvuldig en op ongekende schaal' op zoek naar gevoelig materiaal in privé-accounts. "En dat is materiaal waar je met je fikken vanaf blijft."

Volgens K. had hij geen andere keus dan computervredebreuk plegen. Eerder op de dag liet hij al weten zich te schamen voor het hacken.