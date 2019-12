Matrans rouwt om verlies medewerker na val

"We hebben onze collega leren kennen en waarderen als een enthousiaste collega met een warm hart voor het werk. In hem verliezen wij een zeer gewaardeerde collega", schrijft het bedrijf in een bericht aan het personeel.

"Laten we aandacht aan elkaar geven en steun aan elkaar bieden om dit grote en onverwachte verlies te verwerken", aldus de leiding van Matrans.

Het bedrijf meldt dat de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid de oorzaak van het ongeluk onderzoekt. De man was bezig met het vastsjorren van containers op een Panamees schip in de Rotterdamse haven toen hij viel.

Het is ruim negen jaar geleden dat er een sjorder een ernstig ongeluk in de haven kreeg en overleed. De 22-jarige medewerker viel eveneens door een mangat. Dat gebeurde in september 2010. Hij overleed als gevolg van ernstig hersenletsel in april 2011.