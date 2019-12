Broederliefde met rappers Snelle en Big2 in Ahoy

Het concert, dat op 1 februari 2020 plaatsvindt, zal het tweede optreden van Broederliefde in Ahoy zijn. Naast bovenstaande rappers, zijn er nog meer muzikanten aanwezig bij het optreden. Ook rappers Kempi, Winne en Poke zijn erbij: zij zingen namelijk mee op het zesde studioalbum van de Rotterdammers. Ook voetballer Memphis Depay is op die plaat te horen.

Broederliefde laat weten veel zin te hebben in het optreden in de thuisstad. "Ahoy heeft een magische uitwerking op elke artiest in Nederland. Wij hebben er als jonge jongens van gedroomd om hier te kunnen staan. En dat we dit nu voor de tweede keer kunnen doen in 'onze achtertuin' is héél speciaal! Elke droom kan uitkomen met hard werken, wij zijn daar het levende bewijs van!"

Later worden er nog meer gastartiesten bekend gemaakt.