'Ik laat de mensen in Brielle niet in de kou staan'

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer laat het er niet bij zitten. Minister Raymond Knops deed maandag de situatie van de huizenkopers in Brielle af met een 'helaas komt nieuwe wetgeving voor hen te laat', maar daar is Nijboer het niet mee eens.

"Je kunt deze mensen niet aan hun lot overlaten", zegt hij tegen Rijnmond. "Ik ben zeer teleurgesteld in minister Knops." Nijboer is van mening dat Knops samen met de gemeente moet zoeken naar een oplossing.



Hoe hij Knops zo ver gaat krijgen dat hij gaat zoeken naar een oplossing? "Ik wil de minister tot orde roepen, of in een debat of met Kamervragen. Als hij dan toch blijft weigeren, moeten we kijken of we hem met een motie kunnen dwingen."

Verbijsterd

Ook gedupeerde Dineke van Ommen is 'verbijsterd' over het antwoord van de minister. Vooral de 'beschuldiging' dat ze beter onderzoek hadden moeten doen voordat ze het huis kochten gaat er niet in. "We hebben juist enorm goed onderzoek gedaan. Hoe moesten we weten dat we fout zaten?"



Hoe het nu verder moet voor de Briellenaren is onduidelijk. "Ik ben nu op het stadhuis en ze zeggen dat er een oplossing is, maar ik heb geen idee wat dat dan is. Ik hoop gewoon dat iemand ons kan helpen."

De nieuwbouwwoningen in Brielle werden door de brandweer en gemeente afgekeurd, omdat ze op 36 punten onveilig zouden zijn. De aannemer die de huizen in de Burgemeester H. van Sleenstraat had gebouwd, was inmiddels failliet. Het garantiefonds bleek in handen van criminelen.