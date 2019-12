Flatbewoners Ridderkerk kijken liever naar de A16 dan een geluidsscherm

Wonen met uitzicht op de snelweg is niet voor iedereen een pretje, maar de bewoners van de flats aan het Seringenplantsoen in Ridderkerk-West zouden niet anders willen. Toch dreigt het blikveld vanuit hun woning te veranderen. De gemeente Ridderkerk wil het geluidsscherm langs een deel van de A15 en A16 namelijk met 350 meter verlengen. Laat dit nou precies het deel dat voor hun flats loopt.

"We zijn bang om ons levendige uitzicht te verliezen", zegt flatbewoner Rob Jelderda. "De mensen zijn hier juist komen wonen, omdat het verkeer voorbij komt. Het is levendig en dat je ziet in de avond de verlichting. Op deze manier heb je veel contact met de buitenwereld", vervolgt hij.

Volgens hem is hij niet de enige die van mening is dat het geluidsscherm er niet moet komen. "We hebben een tijdje geleden een onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat negentig procent van de bewoners tegen een geluidswal is. We hebben het over 160 appartementen met ongeveer driehonderd bewoners."

Stiller en gezonder

Toch vindt de gemeente Ridderkerk het belangrijk dat het geluidsscherm er komt. Zij grijpen elke mogelijkheid aan om de omgeving stiller en gezonder te maken. Jos vindt dat onzin. "Metingen hebben uitgewezen dat het qua fijnstof niet uitmaakt, omdat het scherm en de bebouwingen te ver uit elkaar liggen. De geluidsmetingen, die door de gemeente zelf zijn verricht, komen niet verder dan twee, hooguit drie decibel winst achterin de wijk. Het hoeft dus eigenlijk helemaal niet. Het gaat over maximaal drie decibel en het kost één miljoen."

Over drie jaar moet het geluidsscherm klaar zijn, maar Jos heeft geen zin daar op te wachten. Hij denkt er sterk over na om te verhuizen.

"Wij kennen de bezwaren van sommige bewoners", laat de gemeente in een reactie weten. "Maar de bewoners in de wijk achter de flats zijn juist wel blij met het scherm. Elke mogelijkheid om het stiller en gezonder te krijgen in onze woonwijken willen we benutten", aldus wethouder Marten Japenga.

De gemeenteraad zal op 12 december een besluit nemen over het scherm.