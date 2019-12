Gorcummers over rookverbod: 'Een sigaretje, wat steekt daar nou voor kwaad in?!'

Gorcummers over mogelijk rookverbod op straat: 'Een sigaretje, wat steekt daar nou voor kwaad in?!

Een sigaret opsteken is al taboe in de nieuwe speeltuin van Gorinchem en op de schoolpleinen. En daar komen, als de gemeenteraad akkoord gaat, rookvrije zones in de straten van de stad bij. De reacties op straat zijn gemengd: "Je loopt buiten. Wat krijg je daar nou binnen van een sigaret?"

Als de regels worden aangepast mogen organisaties met een rookverbod op hun terrein, ook een rookverbod aanvragen voor de openbare weg in de nabijheid van hun pand. De gemeente wil zo bijdragen aan een rookvrije generatie.

Op 19 december mag de raad stemmen over deze aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Reacties op straat

Een jongeman die net uit de kappersstoel stapt, ziet het plan wel zitten. "Ik vind het wel goed. Ik vind niet dat andere mensen belast moeten worden met de negatieve dingen van een ander."

Een winkelende man vult aan: "In de buurt van openbare gebouwen zoals bibliotheken, ziekenhuizen, scholen lijkt het mij wel op z'n plaats."

Niet iedereen is het met deze mannen eens. "Als er een auto voorbij rijdt, krijg je meer troep binnen dan van nicotine", zegt een oudere man in een scootmobiel.

Een pauzerende Gorcumse: "Binnen mag je al niet meer roken. Dat snap ik nog enigszins. Maar buiten, waarom zou je dat afschaffen?"

Politiek

CDA-er Janneke van Oversteeg is blij met de plannen. Ze hoopt dat mensen zo meer na gaan denken over roken en het minder normaal wordt. "Het is goed als we als samenleving zij aan zij werken aan een rookvrije generatie", zegt van Oversteeg.

Vorig jaar stelde het CDA al vragen over de mogelijkheden voor een ruimer rookverbod. Ze zijn blij dat dit nu vertaald wordt in de nieuwe APV.