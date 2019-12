Funderingsfonds voor paalrot werkt niet

Het Landelijk Fonds Funderingsherstel werkt niet. Dat schrijft minister Knops dinsdag aan de Tweede Kamer. Het fonds was in het leven geroepen om huiseigenaren die te maken hebben met paalrot tegemoet te komen.

In de afgelopen twee jaar heeft het fonds maar veertien leningen verstrekt, waarvan de meeste in Rotterdam en Zaandam. Volgens Knops doen er te weinig gemeenten mee met het fonds en is de opzet niet goed. Daarom wordt nu de stekker eruit getrokken. Knops werkt overigens wel aan een alternatief.

Knops verwacht dat het aantal huizen met paalrot alleen maar toe zal blijven nemen, als gevolg van de klimaatverandering. "Door de droge zomers kunnen funderingen langer droog komen te staan, wat de kans op paalrot vergroot en de noodzaak tot herstel versnelt", schrijft hij in de brief.



Sinds het begin van het jaar is er een website opgericht, een digitale funderingsviewer , die mensen met vragen over paalrot kunnen raadplegen. Die site wordt zo'n 1500 keer per dag geraadpleegd.

Er zijn in bijna 170 gemeenten problemen met paalrot, waarvan er 92 zelfs hoog risico hebben.